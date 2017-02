அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒற்றுமையுடன் உள்ளனர்… சோகத்தோடு சொன்ன செங்கோட்டையன்

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஒற்றுமையுடன்தான் இருக்கிறார்கள் என்று அதிமுக அவைத் தலைவர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK MLAs, who are in Koovathur resort are united said senior leader Sengottaiyan.