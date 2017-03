அங்க அவ்வளோ அமளி, துமளி நடக்குது.. கம்முன்னு கை கட்டி வேடிக்கை பார்த்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்

சட்டசபையில் பட்ஜெட் தாக்கலின் போது எதிர்க்கட்சியினர் கடும் அமளியில் ஈடுபட்ட போதும் அதிமுகவினர் வழக்கம்போர் கைகட்டி அமைதி காத்தனர்.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 11:12 [IST]

Heavy uproar occurred in Tn assembly today while filing a budget. but the ADMK MLAs were sitting calmly.