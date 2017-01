செருப்பில் காந்தியடிகள் படம்... அடங்காத அமேசான்!

அமேசான் ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனம் காலணிகளில் காந்தியடிகளின் படத்தை போட்டு இழிவு படுத்தியுள்ளது. காந்தி படம் அச்சிடப்பட்ட அந்த செருப்பு விலை ரூ.1190 என்றும் வெப்சைட் பக்கத்தில் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After Indian flag doormats, now Mahatma Gandhi slippers listed for sale un Amazon. Indians shocked about this amazons actions.