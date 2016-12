ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு பொதுக்குழுவிற்கு கிளம்பிய அதிமுக நிர்வாகிகள்!

இன்று காலை 7 மணிக்கெல்லாம் மெரினா பகுதியிலுள்ள ஜெயலலிதா சமாதிக்கு சென்ற அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். இதன்பிறகு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் வானகரம் பகுதிக்கு கிளம்பி செ

English summary

AIADMK general body members pays tribute to Jayalalitha at Merina, before meeting took place.