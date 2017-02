கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் ரவுடிகள் அடித்துத் துன்புறுத்துகிறார்கள் - துண்டுச் சீட்டால் பரபரப்பு

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் ரவுடிகள் அடித்துத் துன்புறுத்துவதாக கூறி வந்துள்ள துண்டுச் சீட்டால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A bit of paper which seeks the help of the governor to rescue the ADMK MLAs who are lodged in Kuvthur resort has become viral in Whatsapp.