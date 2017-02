சசியால் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் விடுவிக்க கோரி டிராபிக் ராமசாமி, பாமக பாலு வழக்கு

முதல்வராக முயற்சிக்கும் சசிகலா தரப்பினரால் பிணைக் கைதிகளாக சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள 131 அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏக்களை விடுவிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பாமக பாலு, டிராபிக் ராமசாமி ஆகியோ

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 12:15 [IST]

English summary

A case has been filed in Madras HC to seek the release of cative ADMK MLAs from resort