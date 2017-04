ஆரம்பமே கண்ண கட்டுதே.. தீபா அணி பணப்பட்டுவாடா.. போட்டோ எடுத்த செய்தியாளருக்கு கொலை மிரட்டல்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவின் ஆதரவாளர் பணப்பட்டுவாடாவில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதனை போட்டோ எடுக்க முயன்ற புகைப்பட கலைஞருக்கும் செய்தியாளருக்கும் கொலை மிரட்டல் வி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

News photographer was attacked by Deepa supporters, who gave money to voters.