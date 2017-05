கார்த்தி சிதம்பரத்திடம் வாக்குமூலம் பெற்றது சிபிஐ

ப.சிதம்பத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்திடம் சிபிஐ வாக்கு மூலத்தை பதிவு செய்துள்ளது.

English summary

CBI raids take place in P.Chidambaram and Karthi Chidambaram's house. Now CBI records statement from Karthi Chidambaram.