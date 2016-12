11 அதிமுக சார்பு டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர்கள் நியமனம் ரத்து.. திமுக வரவேற்பு

டிஎன்பிஎஸ்சியின் 11 உறுப்பினர்களின் நியமனத்தை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளதை திமுக வரவேற்றுள்ளது.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 15:22 [IST]

English summary

DMK Spokesperson T.K.S. Ilangovan welcomes the Chennai High court order that the cancellation of 11 TNPSC members appointments.