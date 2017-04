பள்ளிக் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து... 10க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கியதாக அச்சம்... வேலூரில் பதற்

வேலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிக் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியது. இதில் 10க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் சிக்கியுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Newly constructing school building was collapsed at Katpadi in Vellore, several injured.