டிடிவி தினகரனை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் - விளாசும் தீபா! - வீடியோ

பணப்பட்டுவாடா செய்து ஆர்கே நகரில் தேர்தல் ரத்தாகக் காரணமான டிடிவி தினகரனை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என தீபா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mgr Amma Deepa Peravai general secretary Deepa told that she welcome the Rk nagar By election cancellation and it proved that Sasikala's government is fraud government.