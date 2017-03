‘மக்களுக்காகவே உழைப்பேன்’.. ஜெயலலிதா பாணியில் ஆர்.கே. நகரில் ஆவேசமாக பேசிய தீபா

‘மக்களுக்காகவே நான்’ என்று முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த ஜெயலலிதா ஆவேசமாக சொல்வது போன்றே அவரது அண்ணன் மகளான தீபாவும் ‘மக்களுக்காகவே உழைப்பேன்’ என்று ஆர்.கே. நகர் பொதுக் கூட்டத்தில் ஆவேசமாக பேசினார்.

R.K. Nagar candidate Deepa spoke in public meeting like Jayalalithaa in R.K. Nagar.