தனக்கென யாரை சம்பாதித்தார் ஜெயலலிதா?

தன்னுடைய 68 வருட வாழ்நாளில், தன்மீது உண்மையான நேசத்துடன் இருக்கும் உறவு என்று யாரையாவது ஜெயலலிதா சம்பாதித்திருக்கிறாரா என்று அவர் உயிருடன் இல்லாத 69ஆவது பிறந்தநாளில் கேள்வி எழுகிறது

Story first published: Friday, February 24, 2017, 11:52 [IST]

English summary

In 68 years of long life Jayalalithaa did not earn affectionate realations, friends in her life?