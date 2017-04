ஆர்.கே.நகரில் வெற்றி பெற்றால் தினகரன் முதல்வராவார் என 44.96 % கருத்து - புதிய தலைமுறை சர்வே

ஆர்.கே.நகரில் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் வெற்றி பெற்றால் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்பார் என புதிய தலைமுறை டிவி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Dinakaran wins in the RK Nagar by-election, he will be cm of tamilnadu 44% people accept the question in puthiyathalimurai survey