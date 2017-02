நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி ஹைகோர்ட்டில் திமுக முறையீடு - நாளை விசாரணை

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் திமுக முறையீடு செய்தது. சட்டசபையில் திமுக உறுப்பினர்கள் தாக்கப்பட்டது குறித்தும் உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்துள்ளனர்

Story first published: Monday, February 20, 2017, 11:25 [IST]

English summary

DMK has filed a petition with the Chennai HC to nullify the vote of confidence held in the Assembly.