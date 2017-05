கருணாநிதியின் சட்டசபை வைரவிழாவுக்கு பாஜக, அதிமுகவுக்கு அழைப்பு ஏன் இல்லை? திமுக விளக்கம்

கருணாநிதியின் சட்டசபை வைரவிழாவுக்கு பாஜக, அதிமுகவுக்கு அழைப்பு ஏன் கொடுக்கவில்லை என திமுக விளக்கம் அளித்துள்ளது.

English summary

DMK Senior leader RS Barathi explained that why his party not invite to BJP for Karunanidhi's Diamond Jubilee function.