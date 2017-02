ஜெ.வுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் விளக்கத்தில் திருப்தி இல்லை: ஓபிஎஸ் போட்ட அடுத்த குண்டு

முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சையளித்த மருத்துவர்கள் அளித்த விளக்கத்தில் திருப்தியில்லை என முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister O.Paneerselvam says Doctors Explanation on Jayalalitha's treatment is not satisfied. So only inquiry commission formation Says O.Paneerselvam.