மூக்கில் நுழைந்து மூளை அருகில் உலாத்திய கரப்பான்… உயிருடன் வெளியே எடுத்த அரசு மருத்துவர்கள்

பெண்ணின் மூக்கில் நுழைந்து மூளைக்கு அருகில் உலாத்திக் கொண்டிருந்த கரப்பான் பூச்சியை ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் நவீன முறையில் வெளியே எடுத்துள்ளனர். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு உடனடியாக நிவா

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 16:38 [IST]

English summary

ENT Doctors have removed cockroach from woman’s right nostril in Government Stanley Hospital today.