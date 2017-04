கடும் வறட்சி.... செத்து மடியும் மாடுகள்... கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் கண்ணீர்

கடும் வறட்சியினால் தீவனம், தண்ணீரின்றி தமிழகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான மாடுகள் உயிரிழந்து வருகின்றன

English summary

Drought In the last five months, nearly five cows have died every day in Tamil Nadu. The drought is restricted only to the farmer and rural TN.