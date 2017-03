ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: நாளை இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்- வாக்குசீட்டு மூலம் தேர்தல்?

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியிடப்பட உள்ளது. 63 வேட்பாளர்களுக்கு அதிகமாக இருந்தால் வாக்குச் சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடைபெறும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

The Election Commission might switch back to the traditional ballot paper format if the number of candidates in fray exceeds 63 in R K Nagar Byelection.