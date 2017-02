ஆளுநருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடாத எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்க கோரி ஆளுநருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் மொத்தம் எத்தனை எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு என்பதை எடப்பாடி பழனிச்சாமி குறிப்பிடவில்லை.

English summary

Aa section of the ADMK MLAs elected Edappadi K Palanisamy as the legislature leader at Golden Bay resort in Kuvathur.