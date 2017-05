மிரட்டல் சோதனைகளுக்கு காரணமானவர்கள் வருத்தப்படுவார்கள்...ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பொளேர்!

அரசியலில் தனக்கு வேண்டாதவர்களை குறிவைத்து பாஜக மிரட்டல் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக காங்கிரஸ் மூத்தத் தலைவர் ஈவிகேஎஸ். இளங்கோவன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

EVKS Ilangovan accuses centre's intention behind the continuous raids at P.Chidambaram's house and offices, and also stated will answer for this in future