கனரா வங்கியில் மின்கசிவால் தீவிபத்து.. எரிந்து நாசமான ஆவணங்கள் - வீடியோ

திருப்பூரில் உள்ள கனரா வங்கியில் மின்கசிவால் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் பல கோடி மதிப்புள்ள ஆவணங்கள் எரிந்து நாசமாகின.

English summary

In Tirupur Canara bank, fire accident due to leakage in electricity. Most of the important documents fired and become waste.