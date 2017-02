வதந்திகளை நம்பாதீங்க.. மீன்களை சாப்பிடுங்க.. சொல்கிறார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

கடலில் எண்ணெய் கொட்டி பரவி வருவதால் மீன்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

English summary

Jayakumar, Minister of fisheries visited Ramakrishna nagar kuppam beach, which is affected by the oil spill, and said fish is safe for consumption.