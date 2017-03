பிரிட்ஜோ கொலைக்கு நியாயம் கோரி ... 6 மாவட்ட மீனவர்கள் ஸ்டிரைக்!

இலங்கை கடற்படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மீனவருக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி 6 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் இன்று ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

The 6 Districts Fishermen in TN go for hunger strike and one day stike for condemning Srilankan Navy who shot TN Fishermen.