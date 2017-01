ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம்.. மத்திய அரசே பிறப்பிக்கலாமே.. மாஜி நீதிபதிகள், வக்கீல்கள் கருத்து

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வசதியாக மத்திய அரசு இரவோடு இரவாக அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க முடியும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former judges and legal experts have opined that the centre can proclaim ordinance on Jallikattu.