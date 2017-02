ஆளுநரிடம் இருந்து விரைவில் அழைப்பு வரும்- வைகை செல்வன்

சசிகலாவுக்கு பெரும்பான்மை பலம் உள்ளதாகவும், அவர் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் விரைவில் அழைப்பார் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளர் வைகைச் செல்வன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 16:10 [IST]

English summary

AIADMK spokesperson Vaigai Selvan exudes confidence that a good decision will be announced by this evening