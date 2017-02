சொத்துக் குவிப்பு தீர்ப்பு வரும் வரை சசிகலாவை கூப்பிட மாட்டார் ஆளுநர்

சசிகலா மீதான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பு வரும் வரை அவரை தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் சந்திக்க மாட்டார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

On Saturday Sasikala Natarajan alleged that the Governor is delaying his decision to split the AIADMK. However sources in the Raj Bhavan say that that the Governor only wants a stable government in Tamil Nadu. No decision from Raj Bhavan will be made until Tuesday or Wednesday, sources also point out.