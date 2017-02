என் கிராம மக்களுக்கு துணை நிற்பேன்- நெடுவாசலுக்கு டிடி ஆதரவு

என் கிராமத்து மக்களுக்கு ஆதராவாக நான் துணை நிற்பேன் என்று ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து டிவி தொகுப்பாளினி டிடி பதிவிட்டுள்ளார்.

Hailing from a village called Thennangudi near peravurani where my father was born n brought up I stand in firm support of my village ppl...

Neduvasal Hydrocarbon project wil suck out the ground water n make the land barren n take away the livelihood of many villages around..

@ashwinravi99 @imjadeja @virendersehwag @MohammadKaif Brothers we need your support, pls educate people as much as you can #SAVE NEDUVASAL pic.twitter.com/p5kHCCOlPB

