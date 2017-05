நாளை முதல் சென்னையில் குளுகுளு மெட்ரோ ரயில்...! - வீடியோ

சென்னையில் நாளைமுதல் திருமங்கலத்தில் இருந்து நேரு பூங்காவரை பூமிக்கடியில் இயங்கும் மெட் ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Chennai From tomorrow onward metro rail will be ready from Thirumangalam to Nehru park