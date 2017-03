ஓரளவுக்குதான் பொறுமை அதற்கு மேல் செய்ய வேண்டியதை செய்வோம்.. ஆதார் கார்டு அட்டகாசங்கள்

அனைத்து அரசுத் திட்டங்களுக்கும் ஆதார் கார்டு கட்டாயமாக்கப்படுவதை கலாய்த்து வகை வகையான மீம்ஸ்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Interesting memes are roaming on internet about Aadhar card.