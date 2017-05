தலைமைச் செயலகத்தில் வெங்கய்யா ஆய்வு வரவேற்கத்தக்கதுதான்.. சொல்கிறார் தம்பிதுரை!

தலைமைச் செயலகத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஆய்வு நடத்தியது வரவேற்கத்தக்கதுதான் என மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Lok Sabha Deputy Speaker Thambidurai said that it was welcome the Union Minister's review in the Secretariat. He said that there was no mistake conducting Venkaih Naidu's review.