3 கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும்.... மெரீனா போராட்டக்காரர்கள் அறிவிப்பு

எங்களுடைய 3 கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று கூறி 300க்கும் மேற்பட்டோர் மெரீனாவில் நடத்தி வரும் போராட்டத்தால் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது.

English summary

Calm returned to the Marina Beach and other protest venues across Tamil Nadu on Monday evening after a week-long intense, but 300 people continued protest in Marina beach.