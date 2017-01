ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை: பாலமேட்டில் கருப்புக் கொடி, கடையடைப்பு- போலீஸ் குவிப்பு

மதுரை மாவட்டம் பாலமேட்டில் அலங்கரிக்கப்பட்ட காளைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. போலீஸ் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Palamedu remain closed black flag shown in protest.Shops and commercials establishments remain closed after Supreme Court banned bull-taming sport Jallikattu.