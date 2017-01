தமிழர்கள் ஒற்றுமை வென்றது.. அலங்காநல்லூரில் நாளை ஜல்லிக்கட்டை தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர்

நாளை காலை 10 மணிக்கு, அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை முதல்வரே நேரில் தொடங்கி வைக்க உள்ளார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Jallikattu will be held tomorrow in 3 famous places including Alanganallur, CM may inaugurate the event, says sources.