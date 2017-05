ராமானுஜரை போற்றும் மோடி அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகர் ஆக்குவாரா? கி.வீரமணி

ராமானுஜரைப் போற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அகில இந்திய அளவில் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் வகையில் சட்டம் கொண்டு வருவாரா என கி.வீரமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Dravidar Khazham president K.Veeramani, says for right of equality hindu temples