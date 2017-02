எம்எல்ஏக்களை குற்றவாளிகளைப் போல் சிறை வைக்க சசிகலாவுக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது? குஷ்பு ஆவேசம்

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 131 பேர் மன்னார்குடி கோஷ்டியால் சிறை வைக்கப்பட்டிருப்பதற்கு காங்கிரஸ் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Wat baffles me is wat is d catch point dis woman has on ths MLAs tat dey agree 2 b treated like convicted culprits in a jail?? #MONEY /Power?

My thoughts r wid 131 MLAs who wr literally hijacked in a bus bcoz dey wr trusted..wonder if such MLAs hve any dignity in dem? #OPSForCM

English summary

Khushboo condemns Sasikala for treating mlas like convicted culprits. Khushboo asking Sasikala in which base she is doing like this money or power?