கொடநாட்டில் கொலை செய்தது எப்படி… மேலும் இருவரை பிடிக்க கேரளா விரைந்தது போலீஸ்: வீடியோ

கொடநாட்டில் கொலை செய்தது எப்படி என்று செய்முறை விளக்கம் காண்பித்த பின்னர் மேலும் இருவரை பிடிக்க தமிழக போலீஸ் கேரளா விரைந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Police have gone to Kerala to arrest 2 person, who involved in Kodanad guard murder case.