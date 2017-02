வைகோவுக்கு மட்டுமல்ல சந்திக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் விசிட்டிங் கார்டு தருவேனே.. டாக்டர் ரிச்சர்ட் பொளேர்

வைகோவுக்கு மட்டுமல்ல தாம் சந்திக்கிற அனைவருக்குமே விசிட்டிங் கார்டு தருவது வழக்கம் என லண்டன் டாக்டர் ரிச்சர்ட் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 6, 2017, 17:37 [IST]

English summary

London Doctor Richard Beale from the London Bridge Hospital, who had been regularly consulted by doctors in Chennai when Jayalalithaa was admitted in Appolo speaks on his visiting card to MDMK General Secretary Vaiko.