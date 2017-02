சென்னையில் லண்டன் டாக்டர் ரிச்சர்ட்! ஜெ. மரண சர்ச்சை குறித்து விளக்கம் தருகிறார்!!

ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் சென்னையில் முகாமிட்டுள்ளார். அவர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்கு விளக்கம் தர உள்ளார்.

English summary

Sources said that the London Dr. Richard to meet Media and to clarify about Jayalalitha's dead.