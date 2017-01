ஜல்லிக்கட்டை தடுக்க சிவகங்கை மாவட்டம் சிறாவயலில் போலீஸ் குவிப்பு!!

சிவகங்கை மாவட்டம் சிறாவயலில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தடையை மீறி நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டை தடுக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The villagers in siravayal, sivagangai district going to conduct jallikattu today. Lots of police have reached to stop Jallikattu.