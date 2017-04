மெரீனாவில் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் திடீர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்ட ஸ்டாலின் !

மெரீனா கடற்கரையில் திமுக நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்றிரவு திடீர் ஆலோசனை நடத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 17, 2017, 23:40 [IST]

English summary

DMK working president M.K.Stalin visit to marina beach with his party Executives