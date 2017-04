தமிழகத்தின் தலையெழுத்தைப் பாருங்க.. மாதவன் தீபாவாம்!

கோவை: மாதவன் தீபா என்று பெயரை மாற்றிக்கொண்டுள்ளார், ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவின் கணவரான மாதவன்.

ஜெயலலிதாவின் புகழை யார் பங்குபோடுவது என்பதில் பெரும் போட்டி நிலவி வருகிறது. சசிகலா தரப்பு, பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு போட்டியாக தீபா தரப்பும் மல்லுக்கு நிற்கிறது. இந்த நிலையில், கோவை மாவட்ட கட்சி நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு தீபாவின் கணவர் மாதவன் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.

'Madhavan Deepa' a new name staking claim for Jaya's legacy. Oh Tamil Nadu pity you. pic.twitter.com/loMGwkWQ6h