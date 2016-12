கடலூர் கூட்டுறவு வங்கியில் கை மாறிய ரூ. 60 கோடி யாருடையது?- வருமான வரித்துறை விசாரணை

கடலூர் மாவட்டம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் வருமான வரி மற்றும் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையில் ரூ.60 கோடி அளவிலான பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் முறைகேடாக மாற்றப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

District Co-operative Banks Salem and Cuddalore were raided by teams of Income Tax department.