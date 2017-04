தமிழகத்தில் மின்வெட்டு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை: அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி

விவசாயிகளுக்கு வழங்கபடும் இலவச மின்சாரம் ரத்து செய்யப்பட மாட்டாது எனவும், தமிழகத்தில் மின்வெட்டு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றும் அமைச்சர் தங்கமணி கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

No Power cut in Tamil Nadu, says minister Thangamani