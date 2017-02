ஜெ. மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்கு உத்தரவிட ஆளுநரிடம் ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல்

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்கு ஆளுநர் உத்தரவிட வேண்டும் என்று முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu Chief Minister O Panneerselvam today requested the Governor Vidyasagar Raod to order a probe in Jayalalithaa's death.