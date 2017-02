பன்னீர்செல்வம் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ சரவணனுக்கு போலீஸ் சம்மன்

பன்னீர்செல்வம் ஆதரவு மதுரை தெற்கு தொகுதி, எம்.எல்.ஏவான சரவணனுக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.

English summary

O.Pannerselvam supporter M.L.A. Saravanan gets summon from the police for Kuvathur incident.