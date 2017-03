அடுத்து, தனுஷ் பாடிய "அம்மா அம்மா" உங்களுக்காக.. ஓ.பி.எஸ் உண்ணாவிரதத்தில் கலகல!

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி விசாரணைக் கேட்டு நடைபெறும் உண்ணாவிரதப் பந்தலில் அம்மா... அம்மா நீ எங்க அம்மா என தனுஷ் பட பாடல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

English summary

Dhanush movie song Amma Amma from the movie VIP was seen heard in Team OPS fast protest place.