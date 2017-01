தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்கக் கோரி பொது நல வழக்கு.. மத்திய, மாநில அரசுக்கு ஐகோர்ட் நோட்டீஸ்

தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்கக் கோரி பொது நல வழக்கு ஒன்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தொடரப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விளக்கம் அளிக்க மத்திய, மாநில அரசுக்கு ஐகோர்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Bala Ganesan in Sivakasi filed Public Interest Litigation to declare drought in Tamil Nadu.