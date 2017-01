ஜல்லிக்கட்டு: அலங்காநல்லூரில் 21 மணி நேரம் விடிய விடிய போராட்டம்- இளைஞர்கள் வலுக்கட்டாயமாக கைது!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி அலங்காநல்லூரில் 21 மணிநேரம் விடிய விடிய போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்கள், மாணவர்களை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 6:56 [IST]

English summary

Madurai Police today morning arrested Alanganallur protesters who hold 21 hours agitation to demand to lift the ban.,